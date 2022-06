Summer Jamboree on the Lake, quattro giorni di musica a Lugano

Nato per portare il Rock and Roll nell’incantevole scenario della città di Lugano e del lungolago, il Summer Jamboree on the lake è l’evento anni ‘50 tanto atteso sulle rive del Ceresio. Per la prima volta in Svizzera, si svolgerà a Lugano dal 9 al 12 Giugno 2022. Una nuova imperdibile occasione per gli appassionati di musica e cultura americana anni ‘40 e ‘50, e per un pubblico meraviglioso alla ricerca di una vacanza gioiosa, spensierata, piena di colori e al di fuori dei luoghi comuni del divertimento.

Accanto al prestigioso cartellone di grandi concerti la programmazione del Summer Jamboree on the lake spazia tra Reord Hop con Dj internazionali, Dance Camp con i migliori insegnanti al mondo, Vintage Market con tantissimi espositori selezionati, Burlesque e Cabaret Show e tantissimi altri eventi per rendere omaggio ad un’epoca straordinaria e ispiratrice.

DOVE SI SVOLGE

Il Festival internazionale Summer Jamboree on the Lake si terrà a Lugano. La 4 giorni, in onore del sogno americano anni ‘50, toccherà il Lungolago e prevede il coinvolgimento di varie piazze della città.

Verranno allestiti due palchi a Piazza Riforma e al Palco Ciani, collegati da un Car park per auto americane pre 1969 disposto sul Lungolago; il Vintage Market che rallegrerà Piazza Manzoni con espositori di abbigliamento vintage e modernariato, street food & beverage in Piazza Manzoni e a Parco Ciani, Record Hop con i migliori DJ specializzati, dal mattino a sera presso Piazza della Riforma e Parco Ciani.

giovedì 9 giugno

Rockin’ Village 10.00 – 01.00

Vintage Market: Piazza Manzoni

Park Auto USA pre 1969: Riva Albertolli (Lungolago)

Park Moto Vintage Custom & Cafe Racer: Piazza Rezzonico

Street Food & Drink: Piazza Manzoni, Parco Ciani

Parco Ciani | Boschetto

12.00 – 13.20 DJ Rocketeer

13.20 – 14.40 DJ Mickey Melodies

14.40 – 16.00 DJ Queen of Vinyl

16.00 – 17.00 Soundcheck

17.00 – 18.45 DJ Big 10 Inch

18.45 – 20.30 DJ Jay Cee

20.30 – 21.45 THE REVOLUTIONAIRES UK

21.45 – 23.30 DJ Shuffle DeLuxe

23.30 – 01.00 DJ At’s Crazy Record Hop

Villa Ciani | Via Canova

10.00 – 23.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Mostra fotografica immersiva | Immersive Photographic Exhibition

Main Stage | Piazza della Riforma

16.00 – 17.00 Soundcheck

17.00 – 18.00 DJ Mickey Melodies

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.30 DJ Rocketeer

20.30 – 22.00 DJ Queen of Vinyl

22.00 – 23.30 ONDREJ HAVELKA and HIS MELODY MAKERS CZ

23.30 – 01.00 DJ Big 10 Inch

Centro Esposizioni | Via Campo Marzio

Dance Camp & Boot Camp

10.00 – 13.30 Lindy Hop Boot Camp

14.30 – 18.00 Boogie Woogie Boot Camp

11.15 – 18.00 Dance Camp Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Collegiate Shag, Solo Jazz

Info & Registration: 9.30 – 11.00

venerdì 10 giugno

Rockin’ Village 10.00 – 01.00

Vintage Market: Piazza Manzoni

Park Auto USA pre 1969: Riva Albertolli (Lungolago)

Park Moto Vintage, Custom & Cafe Racer: Piazza Rezzonico

Street Food & Drink: Piazza Manzoni, Parco Ciani

Parco Ciani | Boschetto

12.00 – 13.00 DJ At’s Crazy Record Hop

13.00 – 14.00 I BELLI DI WAIKIKI ITA

14.00 – 15.00 DJ Jay Cee

15.00 – 16.00 DJ Shuffle DeLuxe

16.00 – 17.00 I BELLI DI WAIKIKI ITA

17.00 – 18.00 Soundcheck

18.00 – 19.20 DJ Big 10 Inch

19.20 – 20.40 DJ Queen of Vinyl

20.40 – 22.00 DJ Mickey Melodies

22.00 – 23.15 CAT LEE KING AND HIS COCKS DE

23.15 – 01.00 DJ Rocketeer

Villa Ciani | Via Canova

10.00 – 23.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Mostra fotografica immersiva | Immersive Photographic Exhibition

Main Stage | Piazza della Riforma

15.30 – 17.00 Soundcheck

17.00 – 18.00 DJ Mickey Melodies

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.30 DJ Rocketeer

20.30 – 21.45 TOMMY HUNT USA*

21.45 – 23.30 DJ Big 10 Inch

23.30 – 00.45 RAY COLLINS’ HOT CLUB DE

00.45 – 01.00 DJ Queen of Vinyl

Centro Esposizioni | Via Campo Marzio

Burlesque, Music and Dance

starring

EVE LA PLUME ITA

GIUDITTA SIN ITA

23.30 – 01.00 DJs Jay Cee & Shuffle DeLuxe

01.00 – 01.30 Burlesque Show

01.30 – 02.00 DJs Jay Cee & Shuffle DeLuxe

Ingresso CHF 20 | Admission CHF 20

[18:12, 4/6/2022] Mau Prat: SABATO 11 GIUGNO

Centro Esposizioni | Via Campo Marzio

Dance Camp & Boot Camp

10.00 – 13.30 Lindy Hop Boot Camp

14.30 – 18.00 Boogie Woogie Boot Camp

11.15 – 18.00 Dance Camp Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Collegiate Shag, Solo Jazz

Info & Registration: 9.30 – 11.00

sabato 11 giugno

Rockin’ Village 10.00 – 01.00

Vintage Market: Piazza Manzoni

Park Auto USA pre 1969: Riva Albertolli (Lungolago)

Park Moto Vintage, Custom & Cafe Racer: Piazza Rezzonico

Street Food & Drink: Piazza Manzoni, Parco Ciani

Parco Ciani | Boschetto

12.00 – 13.00 DJ Big 10 Inch

13.00 – 14.00 I BELLI DI WAIKIKI ITA

14.00 – 15.00 DJ Jay Cee

15.00 – 16.00 DJ Shuffle DeLuxe

16.00 – 17.00 I BELLI DI WAIKIKI ITA

17.00 – 18.30 Soundcheck

18.30 – 19.00 DJ Queen of Vinyl

19.00 – 20.15 CRYSTAL BE & DON DIEGO TRIO ITA

20.30 – 22.00 DJ Mickey Melodies

22.00 – 23.15 GREG & THE FRIGIDAIRES ITA

23.15 – 01.00 DJ Rocketeer

Villa Ciani | Via Canova

10.00 – 23.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Mostra fotografica immersiva | Immersive Photographic Exhibition

Main Stage | Piazza della Riforma

15.30 – 17.00 Soundcheck

17.00 – 18.00 DJ Shuffle DeLuxe

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.15 DJ Rocketeer

20.15 – 21.30 DJ Big 10 Inch

20.30 – 21.45 THE VELVET CANDLES ES*

21.45 – 22.30 DJ At’s Crazy Record Hop

22.30 – 23.00 DANCE SHOW

23.00 – 23.30 DJ Jay Cee

23.30 – 00.45 CHARLIE GRACIE USA*

00.45 – 01.00 DJ Mickey Melodies

Centro Esposizioni | Via Campo Marzio

Music and Dance

23.30 – 00.45 DJ Big 10 Inch

00.45 – 02.00 DJ Queen of Vinyl

Ingresso CHF 15 | Admission CHF 15

Centro Esposizioni | Via Campo Marzio

Dance Camp & Boot Camp

10.00 – 13.30 Lindy Hop Boot Camp

14.30 – 18.00 Boogie Woogie Boot Camp

11.15 – 18.00 Dance Camp Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Collegiate Shag, Solo Jazz

Info & Registration: 9.30 – 11.00

domenica 11 giugno

Rockin’ Village 10.00 – 01.00

Vintage Market: Piazza Manzoni

Park Auto USA pre 1969: Riva Albertolli (Lungolago)

Park Moto Vintage, Custom & Cafe Racer: Piazza Rezzonico

Street Food & Drink: Piazza Manzoni, Parco Ciani

Parco Ciani | Boschetto

12.00 – 14.00 DJ Queen of Vinyl

14.00 – 16.00 DJ Jay Cee

16.00 – 18.00 DJ Rocketeer

18.00 – 20.00 DJ Queen of Vinyl

20.00 – 21.30 DJ Jay Cee

Villa Ciani | Via Canova

10.00 – 22.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Mostra fotografica immersiva | Immersive Photographic Exhibition

Main Stage | Piazza della Riforma

15.00 – 16.00 Soundcheck

16.00 – 17.00 DJ At’s Crazy Record Hop

17.00 – 18.15 THE JETS UK

18.15 – 19.30 Saluti e DJ | Farewells and DJ