Rock’n’roll is a state of the soul, la mostra a Lugano

Rock’n’roll is a state of the soul racconta attraverso immagini indimenticabili l’essenza di quello che attraverso lo sguardo del Summer Jamboree è stato ed è il rock’n’roll. Uno stato dell’anima. Uno stato di coscienza di condivisione e amore. Il rock’n’roll rappresenta non solo il primo fenomeno interraziale della storia ma anche una rivoluzione culturale ancora piena di significati.

Nei prestigiosi spazi di Villa Ciani a Lugano dal 2 al 19 giugno: 100 fotografie ed una suggestiva Immersive Room per immergersi nello spirito e la cultura rock’n’roll intesi nell’accezione più estesa e autentica.

Foto d’autore, foto di costumee retrostreetstyle, foto di burlesque, backstage,rock’n’roll icons, grandiritratti, video proiezioni.

Tra i fotografi in esposizione: Giovanni Cocco (Sulmona - Le Monde, Newsweek, National Geographic), Luca Locatelli (Milano - World Press PhotoEnvironment, collabora con National Geographic, The New York Times Magazine), Pippo Onorati (Roma - fotografo, designer, regista, giornalista, già collaboratore di Oliviero Toscani in Benetton, per Fabrica e Colors), Amedeo Turello (Montecarlo - Fotografo di moda e ritrattista di celebrity, collezionista e curatore di importanti mostre da quelle del Calendario Pirelli fino a quelle dei più grandi fotografi internazionali che hanno celebrato la moda e la bellezza), Guido Calamosca (fotografo di Senigallia che vive e lavora a Bologna. Impegnato nel progetto fotografico del Summer Jamboree da oltre sette anni cogliendo scatti unici e irripetibili), Graziano Panfili (Roma - espone in musei e gallerie di diversi Paesi del mondo, affermato in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali), e molti altri straordinariprofessionisti della fotografia che hanno saputo cogliere scatti memorabili di felicità vissuta durante il Festival Summer Jamboree.

Ingresso

Adulti 17 — 65 anni: CHF 10.-

Bambini 4 — 16 anni: CHF 5.-

Bambini 0 — 3 anni: gratuito

Over 65: CHF 8.-

Gruppi a partire da 8 persone: CHF 8.- per persona