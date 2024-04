Piero Pelù live al Lake Sound Park di Cernobbio

A testimonianza del successo degli scorsi anni, cresce sempre di più il prestigio del Lake Sound Park e si aggiunge una quarta data alle tre già in programma per la terza edizione del festival che torna dal 12 al 15 settembre 2024 a Cernobbio, nello spazio de Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio) dopo il primo annuncio di Dargen D'amico.

Il protagonista della seconda serata del festival sarà Piero Pelù, sfuggito lo scorso anno a causa di uno shock acustico, che, insieme ai suoi Bandidos (super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso), il 13 settembre arriverà a Cernobbio per una data del suo tour “Deserti Live 2024"

Piero Pelù è finalmente tornato alla musica e lo ha fatto annunciando l’uscita del suo nuovo album che si intitolerà “Deserti” e sarà disponibile in tutti i negozi dal prossimo 7 giugno (Epic Records/Sony Music Italy). Il disco, anticipato dal brano “Novichok” uscito oggi, è il secondo capitolo della "Trilogia del disagio", lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.

“Ho scelto di annunciare l’uscita del nuovo album condividendo con i miei fan Novichok perché viviamo in tempi che sono costantemente avvelenati dalle fake news e dall’odio sempre più diffuso dalla rete fino alle nostre strade - racconta Pelù - Novichok è il veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori e per metafora è il veleno che ogni giorno viene propinato a noi cittadini attraverso i cibi contaminati e le propagande sempre più invasive e false”.

Questa ripartenza non è solo legata alla pubblicazione di nuova musica inedita ma anche al ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

Dopo l’eccezionale successo delle prime due edizioni, che hanno registrato il sold out di tutte le serate con migliaia di spettatori di ogni età, il Lake Sound Park ha ufficialmente consolidato la sua identità a livello nazionale inserendosi tra i principali festival estivi italiani. Un festival che sta facendo degli eventi open air dalla ricca, variegata e importante offerta musicale e culturale il suo fiore all’occhiello, in uno spazio che è unico sul territorio ed è diventato a tutti gli effetti un polo eventistico-culturale per gli appuntamenti dell’estate. Lake Sound Park è organizzato e prodotto da MyNina, in partnership con Villa Erba, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production.