Como Always Hop, torna in città il festival della birra artigianale

Dopo anni di stop forzato a causa della pandemia torna in città Como Always Hop. Il festival della birra artigionale si terrà quest'anno dal 3 luglio al 16 luglio nella nuova location dei Giardini della Stazione Centrale San Giovanni.

Birre artigianali

Oltre trenta spine di birre italiane e internazionali, selezionate dal Birrivico di Como, saranno le protagoniste di un viaggio interculturale alla scoperta dell’evoluzione della birra.

Birrivico drink project

Anche quest'anno, ai birrifici artigianali, si affiancano anche nuovi fermentati e cocktail di Birrivico Drink Project.

Degustazioni guidate

Laboratori di degustazioni per condividere la nostra passione con voi! Insieme approfondiremo temi e prodotti specifici.

Nuovi fermentati

Sidri, kombucha e kefir…un po’ come per le birre, ce ne sarà per tutti i gusti.

In breve

?Oltre 30 spine di birre e sidri (selezionate tra le proposte @birrivicobrewing e tra i migliori birrifici italiani e non solo!

?L'angolo del Fermento: kefir, kombuche, cocktAle & altri prodotti del laboratorio Kefirata

?Street food selezionato apposta per le vostre papille gustative

?Musica live e dj-set (in collaborazione con CiaoComo e comoeventi )

?Mercatini & giochi per grandi e piccini