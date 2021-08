Cernobbio, le leggende e i misteri del lago di Como al chiaro di luna

Lunedì 30 agosto alle ore 21:00 nel giardino di Villa Bernasconi: figure misteriose di streghe, bricconi e imbroglioni in un progetto adatto a grandi e piccini

Sarà la bellissima Villa Bernasconi ad ospitare questo evento lunedì 30 agosto alle ore 21:00, nel suo incantevole giardino. Uno spettacolo che definire teatrale sarebbe riduttivo, un progetto adatto a grandi e bambini e che parte dalla consapevolezza che tutto quello che ha una forza e un immaginario ci stimola a capire, esplorare, ricercare, per ricordare al pubblico tutte le possibili altre immagini, emozioni, colori, che sono legati alle nostre tradizioni e che abbiamo il dovere di tenere in vita, far sopravvivere.

"E noi lo faremo, attraverso le forme artistiche diverse che conducono al teatro, inteso come luogo di rappresentazione”.

Gli spettatori saranno guidati da due attori, una danzatrice e da un magico artista sui trampoli che, attraverso gestualità e parole “intonate e ben portate”, unite a musiche coinvolgenti, fanno rivivere il tempo in un immaginario di luoghi inaspettati dove personaggi, segreti, storie divertenti e inganni, trame sottili di esistenze, sono lì, pronte a rivivere, per chi desidera prestare la propria attenzione e fantasia.

Le storie, vogliono comunicare l’importanza del ricordo, di quel tempo che non c’è più. Raccontano le buffonerie delle vecchie credenze popolari e l’intensità dell’animo di quelle persone. Gli attori racconteranno storie allegre, sentimentali, trasmettendo la dolce e vitale parlata dell’uomo di un tempo che non c’è più nella realtà visibile, ma che continua a vivere nel ricordo, nei luoghi e nell’aria.

Figure misteriose di streghe, bricconi e imbroglioni che tornano per ricordare i sentimenti, le passioni, le illusioni, le speranze che hanno animato l’uomo di ieri, baluardo dell’uomo di oggi.

Oggi, più che mai, è fondamentale ricordare, tenere i legami in un mondo che si va lentamente sgretolando sotto la nostra impotenza; in un mondo dove l’uomo si sta perdendo sempre più, sottoposto a miriadi di suoni e immagini che vanno a minacciare la sua integrità morale.

