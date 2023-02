Carnevale di Cantù, 4mila persone alla prima sfilata: il successo nel sorriso della gente

Quasi 4mila persone, 3.896 per la precisione, escludendo i carristi e tutti coloro che organizzano questo splendido evento storico che è il Carnevale a Cantù. Il lavoro che c'è dietro all'organizzazione e alla costruzione dei carri è immenso. È fatto con maestria, grande passione, creatività e inventiva. Un anno interno per realizzare i carri ma poi tutti gli sforzi vengono ripagati dai sorrisi della gente, tanta, il massimo di quella consentita nella prima giornata e tra la folla 1.150 bambini in festa. Meglio di qualsiasi parola parlano le foto magiche di Stefania Gori (in copertina e nella gallery) che ha saputo cogliere molti dettagli di bellezza, gioia e emozione.

Il Carnevale a Cantù farà una pausa (per le elezioni regionali) il prossimo fine settimana e riprenderà domenica 19 febbraio e poi il gran finale con l'elezione del carro vincitore il 25.

Biglietti

Biglietto ingresso euro 6,00 + 10% diritto di prevendita

Per i minori di 10 anni (nati dopo 1/1/2013) ingresso gratuito

I biglietti ordinari sono in vendita dal mercoledì precedente la singola sfilata sul sito liveticket.it.

I biglietti gratuiti saranno consegnati all’ingresso ai minori accompagnati da un adulto munito di biglietto ordinario.

In caso di annullamento di una sfilata per maltempo il biglietto sarà utilizzabile per la sfilata successiva.

Non è previsto rimborso.

I biglietti possono essere anche acquistati nel nuovo punto vendita liveticket:

Il Pozzo – piazza Sirtori – Cantù CO

I biglietti dei bambini permetteranno l'ingresso gratuito per 30 minuti all'area bimbi MIRABILIO presso il Centro commerciale Mirabello

Carnevale 2023: ordine di sfilata e nomi dei carri

I carri e i gruppi che parteciperanno a questa 97° edizione del carnevale canturino sono: Amici di Fecchio, a cui è stato assegnato il colore fucsia, simbolo di ottimismo e ispirazione; Il Coriandolo, con il colore blu elettrico, simbolo di carica e energia; Lisandrin con l'azzurro cielo, simbolo di idealismo e creatività; i Baloss con il giallo gioioso e luminoso; i Buscait e il loro "rosso Ferrari" che indica "energia in continuo movimento"; i Bentransema con l'arancione di entusiasmo e fantasia; e per finire La Maschera con il verde mela simbolo di equilibrio e crescita. Questo l'ordine di sfilata.

Truciolo

Bentransema – responsabile Mario Porro

E’ tutto un INCUBO – Continuiamo a sognare

Il coriandolo – responsabile Filippo Bossi

Magia, magia, bolletta vattene via

Lisandrin – responsabile Lino Arnaboldi

Alice nella città delle meraviglie

Buscait – responsabile Angelo Frigerio

La cicala e la formica

Baloss – responsabile Davide Frigerio

Vaccate all’italiana

Amici di Fecchio – responsabile Marzio Viotti

Ritorno al passato

La maschera – responsabile Agnese Brucato

La vita come gli scacchi, vince il matto