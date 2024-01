Villa d'Este saluta un magico 2023 sul lago di Como

Si conclude in questi giorni la stagione a Villa d’Este, che volge già lo sguardo alla prossima del 2024. Il tradizionale alzabandiera sulla terrazza del lago di Como, a marzo 2023, ha dato il via a un anno che ha reso omaggio alla storia e alla bellezza dell’Hotel, con numerose novità. Della ricca e rinnovata proposta culinaria dei diversi ristoranti di Villa d’Este, imperdibile nei weekend estivi il Saturday & Sunday Roast del Grill, un vero classico rivisitato in chiave moderna che è diventato un appuntamento abituale del pranzo del fine settimana sul Lago di Como.

Unico e da ricordare il concerto del Maestro Zubin Mehta, con i Cameristi - Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino e il soprano Silvia Capra. L’orchestra di 40 elementi è stata diretta dal grande maestro indiano per la prima volta in un hotel, all’aperto, ai piedi dello splendido Mosaico di Villa d’Este, per una serata straordinaria all'insegna della bellezza e della grande musica. Evento che ha inaugurato la stagione delle classiche feste estive diventate ormai istituzionali a Villa d’Este: il 4 luglio dell’Indipendenza Americana, il 14 luglio La Presa della Bastiglia e il Ferragosto. Eventi che gli ospiti aspettano anno dopo anno e che hanno regalato loro emozioni culinarie immersi in colori e musica in location d’eccezione all’interno dei giardini di Villa d’Este.

Ma non solo: il 2023 ha visto l’uscita del libro fotografico “Villa d’Este. Una leggenda sul Lago di Como”, edito da Rizzoli, un viaggio emozionante nel passato, tra bellezza, arte, persone e personaggi, dove il lettore ripercorre il fascino di Villa d’Este grazie alle splendide fotografie scattate da Guido Taroni, volgendo sempre lo sguardo al futuro.

Per il secondo anno consecutivo, Villa d’Este è rimasta aperta durante le festività natalizie e Capodanno, fino all’Epifania. Un’occasione per vivere l’Hotel e la destinazione più a lungo, entrambi arricchiti dal fascino magnetico dell’atmosfera lacustre invernale, grazie anche ad appuntamenti culturali ed enogastronomici, volti a valorizzare le bellezze del territorio in una chiave nuova, oltre alle decorazioni e agli addobbi natalizi di straordinaria bellezza.

Tra i principali protagonisti del periodo invernale sono da ricordare le Wine Dinners, dove icone della produzione vitivinicola hanno incontrato la raffinatezza dell’alta cucina e la Greenhouse, uno spazio esclusivo, aperto tutto il giorno con un menù d’eccezione: un salotto affacciato sul lago dove degustare i signature cocktail, sorseggiare del tè o ancora, godersi una serata di musica dal vivo.

La novità del Natale 2023 è stata l’inaugurazione della Chocolate Room. Una vera e propria cioccolateria e sala da tè all’interno della meravigliosa Sala Colonne. Classiche torte Sacher, Foresta Nera e l’irrinunciabile Panettone, cioccolatini assortiti, marron glacé e sculture di cioccolato sono state le proposte quotidiane del team di pasticceria di Villa d’Este, accompagnate da una selezione di cioccolate calde, prestigiosi tè e liquori. Una parte della Chocolate Room è stata dedicata anche alla vendita al dettaglio di dolci e praline, trasformandosi così nel luogo ideale dove acquistare un pensiero dolcissimo per sé o per i propri cari, per portarsi la magia del Natale di Villa d’Este anche a casa. Un nuovo spazio, riservato all’alta pasticceria di Villa d’Este che è stato molto apprezzato dagli ospiti, soprattutto locali che cogliendo l’occasione di consumare una cioccolata calda o un tè hanno avuto l’opportunità di visitare Villa d’Este, magari per la prima volta. E sulla scia del successo natalizio, questo spazio diventerà permanente e riaprirà già a primavera 2024 chiamandosi Villa d’Este Café e stagione dopo stagione si vestirà di colori e di gusti diversi con proposte anche retail stagionali.

L’apice delle celebrazioni natalizie a Villa d’Este si è raggiunto senza dubbio nella notte di San Silvestro in cui si è festeggiato il Capodanno con un evento unico: un allestimento suggestivo, un intrattenimento di artisti di altissimo livello, una band internazionale oltre alla Cena di Gala indimenticabile hanno reso la serata ancor più spettacolare e di puro divertimento. Le portate, studiate dal Group Executive Chef di Villa d’Este Hotels Michele Zambanini e accompagnate da prestigiosi vini selezionati dal Wine Manager Alex Bartoli, hanno stupito anche i palati più raffinati. Allo scoccare della mezzanotte il grande spettacolo pirotecnico sul lago a ritmo di musica, a seguire, immancabile piatto di buon auspicio, lenticchie e cotechino, e after party fino alle prime luci dell’alba. La musica, lo scintillio delle luci, i colori caldi dominati dal rosso intenso dell’allestimento studiato appositamente per il Capodanno, hanno creato un’aria di festa travolgente che ha conquistato tutti gli ospiti e abbracciato ogni angolo della Villa.

Soddisfazione della Proprietà e della Direzione di Villa d’Este per i risultati raggiunti in questa stagione, anche nei mesi invernali, che si ritrova nelle parole del CEO, Davide Bertilaccio: “Spesso l’Italia e il lago di Como vengono erroneamente considerati mete esclusivamente estive. Queste però hanno molto da offrire anche negli altri periodi dell’anno. A Villa d’Este vogliamo valorizzare

il nostro territorio anche d’inverno e, perché no, fare da traino a tutto il bacino del lago, animando la destinazione e di conseguenza l'indotto. La stagione 2023 vede una crescita di fatturato di oltre il 20% rispetto ai risultati del 2022 grazie soprattutto alla forte domanda che la destinazione ha visto durante tutto l’anno, nello specifico siamo molto soddisfatti dei risultati del periodo natalizio con un incremento delle presenze nei nostri ristoranti di ospiti dell’Hotel e di ospiti esterni, provenienti dal territorio comasco, milanese e da quello ticinese premiando così la scelta di investire nell’estensione della stagione.”

Il 28 marzo 2024 si riapre, pronti per sviluppare nuovi progetti e con numerose sorprese all’insegna della continua diversificazione dell’offerta ristorativa a partire dal nuovo outlet Villa d’Este Cafè in Sala Colonne e anche interessanti novità che riguarderanno gli altri cinque outlet F&B dell’Hotel. Continuerà il focus sulle esperienze emozionali, dalle barche vintage a quelle elettriche per vivere appieno il nostro lago, con attenzione alla sostenibilità e sempre alla ricerca di autenticità e unicità delle esperienze da offrire al visitatore. Ci saranno i classici appuntamenti con il Concorso d’Eleganza a maggio e gli eventi istituzionali estivi. A settembre tornerà il Forum Ambrosetti e l’autunno sarà ancora ricco di appuntamenti enogastronomici, con la greenhouse, che abbiamo conosciuto nel periodo natalizio, che anticiperà l’apertura a inizio novembre e poi si vestirà nuovamente a festa per un altro Natale a Villa d’Este!