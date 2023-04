Lago di Como, c'è il corso per chi affitta una casa vacanza: "Conoscere e rispettare le normative"

La stagione turistica appena iniziata registra, almeno secondo le previsioni, un trend molto positivo e numeri da record. Sono moltissimi infatti i turisti, la maggior parte dei quali stranieri, già approdati sulle sponde del nostro bel Lago, pronti a scoprirne le bellezze nascoste, le attrazioni e gli splendidi borghi.

Parallelamente, si registra un forte incremento dell’offerta ricettiva extralberghiera e la conversione degli spazi residenziali in hospitality (B&B, casa vacanza, foresterie lombarde, etc.), con la conseguente necessità da parte degli operatori di conoscere la normativa e i passaggi da seguire per intraprendere con successo la propria attività ricettiva.

“È fondamentale – afferma il direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti - per chi intende avviare e gestire una nuova struttura ricettiva conoscere la normativa regionale e tutti gli adempimenti obbligatori. È tanto importante per chi apre per non incappare in sanzioni quanto per chi ha già un’attività per evitare che nascano delle strutture abusive che porterebbero ad un clima di concorrenza sleale”.

Da queste riflessioni è nato il corso gratuito rivolto a tutti coloro che, in forma privata o imprenditoriale, desiderano avviare questo tipo di attività. Il corso si terrà in due moduli nei giorni 23 e 30 maggio per un totale di 4 ore in forma ibrida (presso la sede di Confcommercio Como via Ballarini 12 e online su piattaforma Google Meet).

I contenuti del corso

Si parlerà di b&b, cav, foresteria lombarda: tipologie e differenze; adempimenti obbligatori; finanziamenti; cartellonistica obbligatoria; gestione fiscale dell’attività in forma privata o imprenditoriale; formazione e sicurezza; comunicazione on line.

“Sono ormai più di dieci anni che Confcommercio Como offre alle strutture ricettive extralberghiere un supporto a 360° su tutto ciò che riguarda la loro attività – conclude Monetti – dalla normativa agli adempimenti fino ai numerosi corsi, sia obbligatori che facoltativi, che l’Associazione organizza ciclicamente per la categoria. Da quest’anno l’Associazione ha messo in campo un pacchetto di servizi dedicato che comprende anche l’Assicurazione di responsabilità civile che le strutture devono obbligatoriamente stipulare all’apertura”.

Il corso è patrocinato dalla Camera di Commercio di Como Lecco; ai partecipanti, che non dovranno sostenere alcun costo, verrà distribuito un vademecum con tutti gli adempimenti obbligatori illustrati.

Per ogni ulteriore informazione e per partecipare contattare gli uffici al numero 031 2441 oppure scrivere a info@confcommerciocomo.it