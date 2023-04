La turista che ringrazia di cuore il Comune di Como: "Piacevolmente sorpresa dalla solerzia!"

Non solo disservizi, verrebbe da dire. A Como durante le feste di Pasqua (che hanno registrato un boom di presenze) sono tanti i turisti soddisfatti della città e qualcuno, come Anna, addirittura sorpreso dalla solerzia del Comune. Il motivo? Le sono state aperte le porte del Tempio Voltiano. A raccontare la vicenda sul gruppo Facebook Sei di Como se... è proprio la signora Anna.

"Per le feste pasquali sono venuta in visita a Como e sono stata piacevolmente sorpresa dalla solerzia del Comune. Avendo trovato il Tempio Voltiano chiuso e visitabile solo su prenotazione 48 ore prima, ho scritto immediatamente al Comune facendo presente che sul sito non era segnalata questa formalità. Io non ho nascosto la mia delusione, ma il Comune il giorno dopo (accordandoci) mi ha fatto visitare il Tempio, aprendomi le porte alle ore 11. Che dire? Un grazie veramente con il cuore!".