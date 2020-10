Torno, auto precipita nella scarpata: due persone coinvolte

Tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato un'auto ad uscire di strada e precipitare in una scarpata. È accaduto oggi, 15 ottobre a Torno in via per Monte Piatto intorno alle 16.20. Intrevenuti i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, i carabinirei, il soccorso alpino e il 118 Areu. Secondo le prime informazioni le due persone a bordo dell'auto non avrebbero riportato gravi ferite e al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco erano già fuori dall'abitacolo. È stato comunque inviato sul posto l'elisoccorso, in codice giallo.

