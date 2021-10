Statale Regina, auto finisce contro il guardrail: coinvolti due ragazzi di 20 e 28 anni

Erano circa le 22.20 di ieri 5 ottobre quando, per motivi ancora da stabilire, un'auto su cui erano a bordo un un 20enne e un 28enne è andata a sbattere contro il guardrail sulla Regina, tra Laglio e Brienno. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa arrivata in codice giallo ma fortunatamente i due ragazzi non hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale. Coinvolto solo il loro veicolo.