Statale dei Giovi, esce dall'auto dopo un tamponamento e viene investito: grave

Erano circa le 8.30 di questa mattina 7 marzo quando c'è stato un terribile incidente sulla SS35, la statale dei Giovi all'altezza di Meda (Mb) in direzione Como. Secondo quando riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un ragazzo di 25 anni è uscito da veicolo a seguito di un incidente stradale con un'altra auto e a quel punto è stato investito da un terzo veicolo. Il giovane è stato portato all'ospedale San Gerado in codice rosso per trauma cranico e varie ferite. In ospedale anche le due donne alla guida degli altri veicoli coinvolti: si tratta di una 21enne (codice giallo) e una 23enne che ha riportato lievi ferite (codice verde). Sul posto due ambulanze, auto medica e gli agenti della polstrada.