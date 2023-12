Giornata nera sulla Statale 36: tredici chilometri di coda

Girnata nera sua Strada Statale 36. Il motivo risae a un incidente, fortunatamente di lieve entità, tanto che non è stata mobilitata la macchina dei sccorsi Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, ma comunque fortemente dannoso per l'intenso traffico che ha generato. Per tutto il giorno, come riportano i colleghi di LeccoToday, si sono formate code lunghissime considerando anche il "ponte" con San Nicolò (per i lecchesi) e Sant'Ambrogio (per i milanesi). Lo scontro è avvenuto sul ponte Manzoni, in direzione nord, e ha generato delle code lunghe fino all'uscita Briantea-Como Bergamo. Sono tredici, per la precisione, i chilometri di coda verso la città capoluogo.