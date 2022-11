Terribile scontro sulla Regina: strada chiusa per oltre due ore. Un ferito è grave

Lo scontro, terribile, intorno alle 16 di oggi sabato 19 novembre sulla Regina, in località San Siro all'inizio della galleria Sassoldo lungo la direttrice verso l’Alto Lago. Due le macchine coinvolte, una di targa svizzera. Sono 7 le persone che occupavano le due macchine e che si sono ferite una, secondo le primissime informazioni, in modo serio. 5 dei feriti sono giovanissimi e hanno età dai 18 ai 24 anni. Sul posto oltre ai soccorsi del 118 i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio. La statale è stata chiusa in ambo le direzioni per oltre due ore. Adesso sebbene riaperta ci restano comunque ripercussioni sulla viabilità. Quasi nello stesso punto della Statale solo tre giorni fa, il 16 novembre, c'era stato un altro incidente.