La dinamica dell'incidente, avvenuto ieri sera. giovedì 2 settembre, alle 23.40 a Dongo, non è chiara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Si segnala un ferito non in pericolo di vita. Come detto le cause del sinistro avvenuto in altolago sono in corso di accertamento visto che l'auto coinvolta nel sinistro sembra essere una sola.