Scontro tra a auto e moto a Grandate: disagi altraffico

Incidente tra auto e moto intorno alle ore 13.30 del 29 agosto 2023 a Grandate. L'incidente si è verificato sulla Statale dei Giovi, vicino all'Iper, in prossimità della grande rotatoria. Una Tesla e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati, forse a causa di una mancata precedenza (non è chiara la dinamica né l'eventuale responsabilità del sinistro). L'uomo in sella alla due ruote è stato soccorso da un'aumbulanza della Croce Azzurra di Como. Sembra che nonostante l'urto e le ferite il centauro non sia in pericolo di vita. L'incidente e i soccorsi hanno causato notevole rallentamento al traffico nella direzio da Fino Mornasco verso Como.