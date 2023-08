Incidente a Fenegrò poco prima delle ore 15 tra la SP32 e via Trieste (all'altezza del civico 30). Due auto si sono scontrate. Coinvolti un uomo di 42 anni e una coppia di anziani (79 anni lei e 83 lui). I tre sono stati soccorsi in codice giallo. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco oltra a un'automedica e a un'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago.