Incidente a Pallio Intelvi poco dopo le 13. Un'auto con a bordo un 23enne si è rilbaltata lungo la SP14. Il giovane automobilista è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fedele Intelvi e dai vigili del fuoco che son o intervenuti per liberare la carreggiata dal mezzo incidentato e dai detriti. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso in condizioni non gravi.