Grave incidente a Pusiano: investito bimbo di 6 anni. Elisoccorso in volo

Sono ancora pochissime le informazioni sul grave incidente avvenuto a Pusiano in via Zoli oggi 2 settembre intorno alle 16.15. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sarebbero tre le persone coinvolte: un bimbo di soli 6 anni, una donna di 40 e un uomo di 66. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il bimbo di 6 anni sarebbe stato investito mentre camminava a bordo strada con la madre e i fratelli. Il piccolo è stato portato all'ospedale di Bergamo con l'elicottero e nonostante le ferite riportate non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi sono scattati in codice rosso ma è presto per poter indicare la gravità dei feriti. Oltre all'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia anche quattro ambulanze e sul posto sono già presenti i carabinieri di Como per i dovuti rilievi. Si attendono le ricostruzioni ufficiali dell'incidente.

In aggiornamento.