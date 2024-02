Grande spavento a Porlezza, auto ribaltata: ferita una donna di 31 anni

Grande spavento oggi 19 febbraio a Porlezza intorno alle 12.20 per un incidente dove un'auto si è ribaltata. I soccorsi sono scattati in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo finito anche fuori strada sulla Sp14 (via Osteno). I soccorritori della Croce Rossa hanno effettuato le prime cure sul posto e la donna di 31 anni che è rimasta ferita nel ribaltamento non sarebbe in pericolo di vita. Ai carabinieri di Menaggio il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro dove non sembrerebbero essere coinvolti altri mezzi.