Incendio all'alba in una villetta a Carimate: morto un uomo. Salva la figlia

I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 6.45 a Carimate per spegnere l'incendio che si è sviluppato in una villetta in via privata del Cavalluccio. Un uomo di 92 anni è stato soccorso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è morto mentre veniva trasportato in ospedale. Salva la figlia, che sarebbe riuscita a nascondersi in un luogo non raggiunto dalle fiamme. Ancora non sono chiari i controni della vicenda e le origini dell'incendio. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, l'elisoccorso e i carabinieri. In aggiornamento.