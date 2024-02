Pigra, auto ribaltata sulla provinciale: feriti un uomo e una donna

Incidente sulla Provinciale 13 nel comune di Pigra questa mattina mercoledì 21 febbraio poco prima delle 10. Un'auto con a bordo due persone, un uomo di 54 anni e una donna di 67, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Nonostante il grande spavento iniziale le condizioni dei due feriti non sembrerebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Menaggio e un'ambulanza della Croce Rossa inviata dal 118. Non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro.