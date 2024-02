Paura per l'incendio nella Rsa sulla statale per Lecco, il rogo generato dal quadro elettrico

Grande spavento ieri sera 20 febbraio per un incendio scoppiato nella Rsa in via Statale per Lecco. I vigili del fuoco sono intervenuti nella casa di riposo Istituto delle figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza per spegnere le fiamme: il rogo è partito dai quadri elettrici. Fortunatamente non si segnalano feriti anche se la struttura ieri sera è rimasta senza corrente. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono durate a lungo anche per smaltire i fumi della combustione.