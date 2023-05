Incidente a Cantù: morto motociclista di 45 anni

Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto coinvolto in un violento incidente poco dopo mezzogiorno del 19 maggio 2023 a Cantù. L'impatto con un'auto gli è stato fatale. L'incidente è avvenuto nel tratto di via Milano difronte alla Fabbrica dei Sapori. L'uomo abitava a Cantù e aveva 45 anni (D. D. L. le sue iniziali). E' stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e da un'automedica. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove si è purtroppo morto nel pomeriggio a causa delle gravissime ferite e lesioni riportate nello scontro.