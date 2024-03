Incidente mortale a Mozzate: la vittima è un 36enne

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha causato la morte di un 36enne a Mozzate. L'uomo sarebbe stato investito da un camion in via Varese intorno alle ore 16.30 mentre camminava al lato della strada. Immediatamente si è mobilitata la macchina dei scoccorsi e sul posto è giunto anche l'elicottero del 118. Purtroppo, però, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno eseguito i rilievi dell'incidente e avviato le indagini per stabilire le responsabilità dell'accaduto.