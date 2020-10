Mariano Comense, 17enne in monopattino si scontra con un'auto

È accaduto in via Padre Kolbe intorno alle ore 17 di oggi, 12 ottobre. Un ragazzo di 17 anni con il monopattino elettrico è andato contro una macchina. Le dinamiche dello scontro sono ancora da verificare ma c'è stato un momento di seria preoccupazione per il giovane, tanto da riternere opportuno far intervenire l'elisoccorso. Infatti in loco, oltre ai carabinieri per cercare di ricostruire il sinistro, sono arrivate anche l'ambulanza e, appunto, l'elicottero. Sembrava che il 17enne fosse in condizioni critiche. Dopo i primi accertamenti fortunatamente il ragazzo ha ripreso conoscenza e pare non sia in pericolo di vita ma è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti.

