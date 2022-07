Mariano Comense, auto ribaltata in via Lombardia

Alle ore 13 i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti in via Lombardia nel comune di Mariano Comense per vettura ribaltata. Non si segnalano feriti. Senza voler entrare nello specifico di questo incidente, fortunatamente non grave, è impossibile non notare come ultimamente siano tantissime le auto che "si ribaltano" in strada, probabilmente per l'eccessiva velocità o l'uso improprio dei telefoni.