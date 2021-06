Como, incidente mortale nella notte: perde la vita 33enne di Bizzarone

Era in sella alla sua Ducati quando è andato a sbattere contro un'auto che ha fatto un'inversione. La tragedia a Tavernola, in via Asiago

Incidente mortale nella notte a Como, in via Asiago (quartiere di Tavernola). Un motociclista di 33 anni - M. S. - è morto dopo che con la sua Ducati è andato a sbattere contro una BMW X6. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 1.30, nella notte a cavallo tra 18 e il 19 giugno 2021.



Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Como il conducente dell'auto, un 58enne residente in Lussemburgo, avrebbe effettuato un'inversione del senso di marcia in un punto dove tale manovra è vietata. Il 33enne di Bizzarone non è riuscito a evitare l'impatto. Inutili i soccorsi. Gli uomini del 118 hanno cercato di rianimarlo e stabilizzarlo ma le ferite e le lesioni riportate nell'urto non hanno lasciato scampo al motociclista. Il medico del 118 ha constatato il decesso sul posto.I veicoli sono stati sequestrati e il pm di turno ha disposto l'autopsia. Il conducente della BMW è stato denunciato per omicidio stradale. Sembra che sia risultati negativo al test per alcol e droghe.