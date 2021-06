Luisago, incidente alla rotonda: ferito motociclista di 48 anni

Brutto scontro tra un'auto e una moto alla rotonda di Luisago, incrocio con via Roma. L'incidente è avvenuto verso le 14.20 ed è segnalato come codice rosso anche se è ancora presto per definire la gravità delle ferite riportate dal 48enne che guidava la moto. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Cantù. Secondo alcune testimonianze in loco il motocilista non avrebbe rispettato la precedenza andando a scontrarsi con la macchina ma si aspettano le ricostruzioni ufficiali degli organi competenti. Il 48enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna.

Oggi, domenica 13 giugno, complice anche la bella giornata di sole e la "quasi" zona bianca sono purtroppo moltissime le segnalazioni di incidenti sulle strade di Como e provincia.