Incidente a Erba, grave un uomo di 46 anni

Incidente questa mattina all'alba in viale Resegone a Erba. Poco dopo le 5, all’altezza della rotonda intorno a via Pian dei Resinelli, un uomo di 46 per cause ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polstrada. Sul posto è intervenuto il personale medico dell’elisoccorso e l'uomo è stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

