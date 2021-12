Esce di strada e va a sbattere: soccorso in via Paoli

Incidente all'alba dell'1 dicembre 2021. Un uomo di 55 anni ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada andando a sbattere contro alcune barriere salva pedone che delimitano il marciapiede dalla strada in un tratto di via Pasquale Paoli. L'uomo è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e il marciapiede e per rimuovere il veicolo incidentato che è rimasto incastrato, come si vede dalla foto inviata dal comando dei vigili del fuoco di Como.