Incidente in via Cavallotti poco prima delle ore 11.30 dell'8 giugno 2023 a Como. Un'auto e una moto si sono scontrate, forse a causa di una mancata precedenza. In sella alla due ruote c'erano due persone, ma nessuna di loro sembra essere rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale. L'incidente ha causato temporanei disagi al traffico.