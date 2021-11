Incidente a Valmorea: auto ribaltata

Un uomo di 83 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio a seguito di un incidente stradale avvenuto a Valmorea poco dopo le 13.30 in via Parini. L'auto sulla quale viaggiava l'anziano ha sbandato ed è finita fuori strada dopo essersi ribaltata su un finco. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano. Per aiutare i soccorritori e rimuovere l'auto incidentatata sono intervenuti anche i vigili del fuoco.