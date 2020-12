Incidente in autostrada: tir ribaltato tra Fino Mornasco e Lomazzo

Incidente lungo l'autostrada A9 poco prima delle ore 9.30 del 2 dicembre 2020. Un tir con rimorchio si è ribaltato mentre transitava in direzione sud. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo. Alla guida del mezzo pesante c'era un camionista di 47 anni che è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra. L'uomo non ha riportato alcuna conseguenza e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il mezzo pesante ha sbattuto contro il guard rail e ha terminato la sua corsa in posizione trasversale rispetto alla carreggiata. Inevitabili i disagi al flusso veicolare dell'autostrada che ha accusato gravi rallentamenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza la sede stradale.