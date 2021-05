San Siro, auto esce di strada e cade nel lago: morta la donna al volante

Incidente stradale dall'esito drammatico quella acaduto a San Siro intorno alle 15 del 12 maggio 2021. Una donna di 70 anni ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava lungo la Statale Regina. Ancora da chiarire le cause. La macchina ha sfondato il parapetto di metallo ed è caduta nel dirupo finendo nel lago. Quando i soccorritori sono giunti nel lago è apparso subito chiaro che per la donna c'erano poche speranze poiché non era riuscita ad uscire dall'abitacolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo privo di vita della donna.