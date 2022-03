Incidente sul ponte tra Lomazzo e Guanzate: estratto dalle lamiere un uomo. Due i feriti

L'incidente è avvenuto questa mattina 28 marzo in via XXV Aprile, sulla Sp32 sul ponte tra Lomazzo e Guanzate. Qui poco prima delle 6 del mattino si sono scontrate due auto. Sul posto una squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo per estrarre una persona dalle lamiere. I feriti, secondo le prime informazioni, sarebbero due un uomo di 30 e uno di 40 anni. Sul posto le ambulanze del 118 uscite in codice giallo (media gravità). I feriti sono stati portati all'ospedale di Busto Arsizio e al Sant'Anna di Como. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di Cantu' per ricostruire le dinamiche dell'incidente.