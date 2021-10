Incidente a Oltrona di San Mamette: due auto in un fosso

Incidente a Oltrona di San Mamette poco prima delle ore 1.30 del 29 ottobre 2021. Due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro dalla dinamica ancora da chiarire. Le due vetture sono finite in un fosso e le tre donne che vi viaggiavano a bordo sono rimaste ferite. Inizialmente si è pensato a gravi conseguenze per le tre donne di 53, 66 e 80 anni, tanto è vero che l'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano è intervenuta in codice rosso. Dalle prime informazioni sembra, però, che nessuna di loro versi in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.