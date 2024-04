Scontro tra due auto sulla Novedratese: tre persone ferite e soccorsi in codice rosso

L'incidente tra due auto è avvenuto questo pomeriggio 14 aprile intorno alle 19 sulla Novedratese (Sp32) nel territorio comunale di Mariano Comense. I soccorsi del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono scattati in codice rosso.

Tre i feriti: due donne di 34 e 58 anni e un uomo di 64. Lo scontro è stato particolarmente violento. Presenti i vigili del fuoco con due squadre e anche i carabinieri di Cantù che avranno il compito di ricostruire le dinamiche. Dopo che i feriti hanno ricevuto le prime cure sul posto nessuno sarebbe risultato in pericolo di vita e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.