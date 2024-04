Statale 36, pericolosa carambola tra due auto e alcune moto: 11 persone soccorse

Un incidente tra due auto dove sono state coinvolte anche alcune moto, per un totale di 11 persone soccorse. È accaduto oggi domenica 14 aprile lungo la Statale 36, in direzione laghi. La strada è molto battuta anche nei weekend da chi si sposta per la giornata. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10, un sinistro che ha coinvolto diversi veicoli, tra cui anche delle motociclette.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata alle 9.50 e insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale lungo la SS36, nel tratto tra l'uscita di Arosio e quella di Carpiano-Briosco, lungo le corsie in direzione nord. Sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice giallo. Undici le persone soccorse dal personale sanitario con due trasferimenti, in codice giallo, all'ospedale di Lecco.

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono stati al lavoro anche il carro fiamma da Seregno volontari e l'autopompa da Carate Brianza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.