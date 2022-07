Incidente in moto sul curvone a Castiglione Intelvi: ferito un ragazzo di 14 anni

Grande paura oggi sabato 9 luglio per un ragazzo di soli 14 anni che con la sua moto ha avuto un incidente sul curvone di Montrogno a Castiglione Intelvi. Ne sinistro è coinvolta anche una macchina ma non si conoscono ancora le dinamiche che sono al vaglio degli organi competenti. Erano circa le 13 quando all'altezza del curvone il giovane, sopo aver impattato l'auto, è caduto dalla sua moto. Inizialmente si è temuto il peggio e Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) aveva segnalato l'incidente come codice rosso. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia, un'ambulanza e i carabinieri. Il 14enne dopo essere stato stabilizzato è stato portato con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia ma in codice giallo, quindi non avrebbe riportato ferite in grado di mettere in pericolo la sua vita.