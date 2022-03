Incidente a Montano Lucino tra tre auto: ferite 3 persone

Grosso incidente a Montano Lucino poco dopole ore 20.30 del 18 marzo 2022. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato il ferimento di tre persone. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. A soccorrere i feriti sono sopraggiunte tre ambulanze da Grandate, Lurate Caccivio e Como. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita, tuttavia in tre sono stati portati all'ospedale in codice giallo, due al' Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e uno all'Ospedale Circolo di Varese.