incidente tra Magreglio e Lasnigo lungo via Adua poco prima delle 15 del 24 novembre 2021. Una Subaru condotta da un 29enne ha sbandato ed è uscita fuori strada. L'auto si è fermata in bilico su una rivetta ed è stata legata e messa in sicurezza da vigili del fuoco intervenuti sul posto. Un'ambulanza ha soccorso l'automobilista che non ha riportato ferite o lesioni gravi.