Schianto su via Provinciale

Grave incidente a Lasnigo intorno alle ore 11 del 14 agosto 2021. Secondo le prime informazioni apprese sul posto due auto si sarebbero scontrate. L'incidente è avvenuto in via Provinciale. Almeno due i feriti, un uomo e una donna, di cui uno in gravi condizioni. E' stato allertato anche l'elisoccorso che è decollato da Bergamo. Sul posto i vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica. Seguiranno aggiornamenti.