Incidente in via Grandi a Como: furgone ribaltato. Strada chiusa e traffico impazzito

Aggiornamento ore 9.41: la strada è stata riaperta

La polizia locale è intervenuta questa mattina 21 marzo a Como in via Achille Grandi (direzione centro città) per un incidente. Una pattuglia presente anche in piazza San Rocco per regolare il flusso di traffico. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un furgone ribaltato e ci sarebbe un ferito, un uomo di 32 anni. L'incidente è avvenuto alle 6.50 e sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco e due ambulanze. Moltissimi i rallentamenti in città con colonne di auto di chilometri (dalla statale dei Giovi alla tangenziale). Bloccata via Napoleona.

In aggiornamento.