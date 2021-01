Fino Mornasco, si ribalta con la macchina: illesa

Incidente a Fino Mornasco pco prima delle ore 12 del 17 gennaio 2021. una donna di 37 anni alla guida della sua automobile ha sbandato ed è uscita di strada. Ancora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell'incidente ma da quello che si è appreso l'auto si è ribaltata andando a sbattere contro un palo e finendo capovolta sul prato a lato strada. Inizialmente si è temuto il peggio per la donna. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. I vigili del fuoco di Cantù sono intervenuti per aiutare gli operatori del 118 e per valutare la sicurezza del tratto stradale. La 37enne è uscita dall'abitacolo pressoché illesa ma è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per le medicazioni delle leggere ferite riportate e per ulteriori accertamenti.