Incidente a Faloppio, auto contro furgone: una ragazza ferita

Incidente a Faloppio intorno alle ore 11 del 12 ottobre 2021. Un'auto e un furgone si sono scontrati in via Cavallina. La ragazza di 25 anni a bordo dell'auto è rimasta ferita. Inizialmente si è temuto che le ferite riportate fossero molto gravi, infatti l'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano e l'automedica sono intervenute in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'incidente. La ragazza sebbene abbia riportato ferite e lesioni serie non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all'ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire lo svolgimento dei soccorsi.