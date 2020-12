Como, incidente in viale Innocenzo: l'auto sbanda e sbatte contro un palo

Incidente in viale Innocenzo XI a Como nella mattina del 29 dicembre 2020. Intornoa lle 8.45 una macchina ha sbandato ed è andata a sbattere contro lo spartiraffico e ha abbattuto un palo della luce. Tra le cause dello sbandamento potrebbe esserci la neve presente ancora su parte della carreggiata. L'uomo alla guida, un 28enne, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. nell'urto è scoppiato l'airbag. Nonostante il forte impatto l'automobilista non dovrebbe avere riportato gravi ferite. L'incidente ha causato rallentamenti al traffico.