Como, auto sbatte contro un muro: code in via per San Fermo

Incidente poco prima delle ore 15.30 del 24 ottobre 2022 a Como, in via per San Fermo. Un'auto ha sbandato ed è finita contro un muro in corrispondenza di una curva. A bordo c'erano due persone - un uomo di 77 anni e una donna di 64 anni - che sono rimasti lievemente feriti. I due occupanti della macchina sono stati trasportati da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro. A causa dei soccorsi, delle operazioni di sgombero della carreggiata e dei rilievi dell'incidente da parte delle forze dell'ordine, si sono verificate lunghe code in entrambe le direzioni.