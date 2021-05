Incidente a Carimate: un anziano e una ragazza feriti in un frontale

Grave incidente poco dopo le 10.30 del 10 maggio 2021 a Carimate. Due auto si sono scontrate in modo pressoché frontale mentre percorrevano in due direzioni opposte via Giacomo Puccini. L'impatto è stato violento e nonostante i sistemi di protezione delle vetture (airbag) i due conducenti sono rimasti feriti in modo piuttosto serio. Un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Montorfano e della Croce Azzurra di Como hanno soccorso una giovane donne di 27 anni e un uomo di 71 anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori e per mettere in sicurezza il tratto di strada sul quale è avvenuto l'incidente.