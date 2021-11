Scontro tra un furgone e un pulmino a Bregnano: 6 persone coinvolte

Incidente a Bregnano intorno alle 9.30 del 22 novembre 2021 in via Beato Michele Carcano. Due mezzi pesanti - un camion e un pulmino - si sono scontrati. Sembra che dopo l'urto i 5 occupanti delpulmino siano rimasti incastrati. Anche per questo motivo è stato richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco.

Quando i pompieri sono giunti sul posto, però, tutte le persone coinvolte erano già riuscite ad uscire da sole dagli abitacoli dei mezzi incidentati. Sul posto oltre a tre ambulanze e a un'automedica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso e di pulizia e sgombero della carreggiata dai detriti e dai mezzi incidentati ha causato notevoli disagi alla viabilità su via Carcano.